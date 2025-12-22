Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras quedarse con la final frente a Deportivo Armenio

Acassuso igualó 1-1 con Deportivo Armenio en el juego de Vuelta de la Final de la Primera B, disputado este domingo en el Estadio República de Armenia en Ingeniero Maschwitz y ascendió a la Primera Nacional 2026.

A pesar del resultado del encuentro, «Los Quemeros» se impusieron 2-1 en el resultado global de la serie y sellaron su lugar en la próxima temporada de la segunda categoría más importante del fútbol argentino.

Un nuevo equipo en la Primera Nacional: Acassuso volvió a la categoría

Desde el inicio del partido, el conjunto visitante mostró una postura inteligente, priorizando el orden defensivo y el manejo de los tiempos del encuentro. Deportivo Armenio asumió el protagonismo con la pelota, empujado por su gente, aunque le costó generar situaciones claras ante una defensa bien plantada de Acassuso. El trámite fue intenso, con fricción en la mitad de la cancha y pocas licencias para el juego asociado.

A los 11 minutos del primer tiempo llegó el momento clave de la etapa inicial. Tras una infracción dentro del área, el árbitro sancionó penal a favor de Acassuso y David Escalante se hizo cargo de la ejecución. El delantero no falló desde los doce pasos, definió con precisión y puso el 1-0 que estiraba la ventaja en el global, llevando tranquilidad al elenco de Boulogne.

Con el resultado adverso, Deportivo Armenio intentó reaccionar antes del descanso, pero se encontró con un rival sólido, que cerró los espacios y apostó a las transiciones rápidas. Así se fueron al entretiempo, con Acassuso más cerca del objetivo.

En el complemento, el equipo local salió decidido a buscar el empate. Con cambios ofensivos y mayor presión, arrinconó a Acassuso contra su propio campo.

La insistencia tuvo premio a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Nahuel Troxler capturó una pelota dentro del área y marcó el 1-1, reavivando la ilusión de Armenio.

Los minutos finales fueron de máxima tensión. Deportivo Armenio fue con todo en busca del gol que forzara el alargue, mientras que Acassuso resistió con entrega y sacrificio. El pitazo final desató el desahogo visitante: Acassuso concretó un hito histórico al lograr su primer ascenso a la Primera Nacional, escribiendo la página más importante de su historia deportiva.