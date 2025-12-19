Abrió el Concurso de Nacional Proyectos para Orquestas

El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de la Música convocan al Concurso de Proyectos para Orquestas Sinfónicas y de Cámara, destinado a apoyar iniciativas que fortalezcan el trabajo de las orquestas y promuevan el acceso al repertorio y a los materiales musicales indispensables para su desarrollo artístico.

Podrán postularse orquestas radicadas en el territorio nacional que cuenten con personería jurídica y dependan de municipios, provincias u otras modalidades de gestión pública, privada o mixta, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento que se adjunta al pie de esta página.

Los fondos deberán destinarse exclusivamente al pago de derechos de autor (de autores argentinos nativos o por opción) o a la adquisición o alquiler de partituras y partes orquestales, ya sea material original o debidamente licenciado. Y los proyectos seleccionados deberán ejecutarse además en un plazo máximo de 180 días a partir de la percepción de los fondos.

Premios

El monto máximo a otorgar en esta línea es de 1.000.000 de pesos. El importe final será determinado por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes, que evaluará y aprobará los proyectos con la asistencia técnica del Instituto Nacional de la Música. Para dicha evaluación se considerarán la pertinencia de la propuesta, la trayectoria de las orquestas postulantes, las actividades previstas y su impacto en la comunidad.

La institución beneficiaria, por su parte, se compromete a aportar al proyecto al menos un 25% de recursos propios, ajenos el subsidio del Estado Federal.

Documentación a presentar

– Nota de solicitud firmada por las autoridades responsables dirigida al presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, detallando el destino y el monto solicitado.

– Acta o resolución que acredite la designación de las autoridades de la orquesta.

– Documento que designe a los representantes autorizados para la postulación y eventual rendición de cuentas.

– Constancia de vigencia legal de la institución solicitante (según corresponda a su forma jurídica).

– Estatuto o normativa fundacional.

– Presupuesto de cada rubro solicitado, con datos de proveedores o editoriales musicales y/o titular de derecho de autor.

– Documentación complementaria que el solicitante considere relevante.