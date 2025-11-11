Wanda Nara aseguró que sus hijas volverán a ver a Mauro Icardi



Mauro Icardi y Eugenia «la China» Suárez viajaron a la Argentina y ya se van sumando nuevos capítulos al Wandagate que tanto llama la atención del público.

El jugador pautó que este martes retirará a sus dos hijas, Francesca e Isabella, por la puerta del colegio, después de una reunión con la directora de la institución.

Wanda demostró en redes sociales que está predispuesta a que el encuentro ocurra, obviamente sin la presencia de la China Suárez ya que pidió durante un escrito que presentó su abogado que la actriz no formara parte del momento en el que las niñas vuelvan a ver a su padre después de más de 150 días separados.

«Que la pasen hermoso, las amo infinito», escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram, donde mostró dos valijas llena de ropa de sus hijas ya que pasarán unos días con su padre en la famosa «casa de los sueños».

Habrá que ver si el reencuentro se da en armonía, teniendo en cuenta que la última vez fue un escándalo cuando el futbolista no pudo llevárselas del Chateau Libertador y tuvo que intervenir la Policía.