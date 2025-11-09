Vuelco con un herido en la Ruta 26 cerca de Rada Tilly



Este domingo en horas de la madrugada, se registró un vuelco vehicular en la Ruta 26. El hecho ocurrió alrededor de las 5:15 de la mañana, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca, perteneciente a la empresa San Antonio, se despistó a la altura del kilómetro 12.

Según el parte oficial, el conductor del vehículo, identificado como Cristian Pacheco, fue trasladado en un vehículo particular hasta la base de la empresa, desde donde se coordinó su posterior derivación a un centro de salud para recibir atención médica. No hubo otros vehículos involucrados ni terceros afectados.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría de Rada Tilly y del área de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. La camioneta fue secuestrada preventivamente hasta determinar la gravedad de las lesiones del conductor y las causas que provocaron el siniestro.