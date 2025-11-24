BUENOS VÍNCULOS - CHUBUT - MADRYN - SALUD MENTAL - SUICIDIO - VIRGINIA RIZZARDI

Virginia Rizzardi: “Hablar bien del suicidio es una forma de prevención”

La referente de la ONG Buenos Vínculos, Virginia Rizzardi, reflexionó sobre un tema que sigue siendo delicado y tabú en gran parte de la sociedad: cómo se comunica el suicidio y qué rol cumplen los medios, las instituciones y la comunidad en la prevención.

Rizzardi sostuvo que la palabra y la comunicación son herramientas fundamentales. Desde la organización, explicó, siempre buscaron que los medios acompañen la temática desde el respeto, la empatía y la precisión informativa. “Los comunicadores tienen un poder absoluto sobre cómo transmitir estas cuestiones. A veces el número no es el morbo de saber cuántos son, sino una señal para entender qué medidas se deben tomar y cómo trabajar”, planteó.

En su experiencia, la relación con profesionales y especialistas ha permitido tejer nuevas redes de acompañamiento y formación. Recientemente, la ONG comenzó a recibir consultas incluso desde otras provincias, un indicador de que su trabajo empieza a consolidarse como referencia para familias y espacios que atraviesan situaciones vinculadas al suicidio. Para Rizzardi, la vivencia de quienes sobrevivieron a la pérdida de un familiar aporta una perspectiva indispensable que complementa la teoría académica.

La referente advirtió que en Chubut la comunicación del tema sigue siendo fragmentada, marcada por silencios y por la idea de que se trata de algo que debe mantenerse en privado. “Nos vamos enterando por mensajes o llamadas, como si fuese un secreto a voces. Pero la sociedad necesita saber qué está pasando para tomar conciencia: es una problemática que va a seguir creciendo si no se trabaja de manera integral”, señaló.

Uno de los puntos críticos es la ausencia de campañas masivas y políticas sostenidas de prevención. Rizzardi comparó: “No vemos campañas de salud mental como vimos de vacunación o COVID. El Estado no ocupa ese espacio y las organizaciones terminamos asumiendo tareas que deberían estar respaldadas institucionalmente”. En ese escenario, las familias y grupos autoconvocados van encontrando sus propias herramientas para acompañar el duelo y convertirlo en acciones de prevención.

La mirada de Buenos Vínculos también apunta a desarmar estigmas. Rizzardi sostuvo una frase que considera clave: “El suicidio no es querer morir, sino querer dejar de sufrir”. Por eso, insistió, acompañar, escuchar y detectar señales puede ganar tiempo y salvar vidas. La postvención –el trabajo que llega después de un suicidio– también forma parte del cuidado preventivo de la comunidad.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: cesar treffinger, chubut, lla

Treffinger de gira por Chubut
Etiquetas: karina milei, lla

Cumbre libertaria
Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: barcos chinos, medioambniente, Pesca, producción

Buques de pesca chinos siguen navegando en el mar argentino
Etiquetas: coro, Cultura, LACUNZA, Madryn, Sagrado Corazon

Puerto Madryn se prepara para un cierre de año a pura música coral
Etiquetas: fin de semana largo, turismo

Los fines de semana largos siguen salvando al turismo