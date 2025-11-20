Vidal tomó juramento a nuevos funcionarios de su Gabinete



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el acto de toma de juramento de la nueva ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio. Durante la ceremonia también asumieron Christian Andrés Brizic como director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y Juan Carlos Berasaluce como titular de Distrigas SA.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, funcionarios del gabinete provincial, autoridades de distintos organismos y familiares de los nuevos responsables de áreas estratégicas del Gobierno.

“Es tiempo de renovar, oxigenar y mejorar la administración pública”, afirmó Vidal.

Durante su alocución, el gobernador Vidal agradeció a los equipos de trabajo y a los funcionarios salientes por su compromiso en tiempos difíciles, destacando especialmente la labor realizada por Cecilia María Borselli en la Secretaría General de la Gobernación.

“Fuiste de las primeras que nos dijo que sí cuando llegamos al Estado, y lo hiciste muy bien. Estoy eternamente agradecido» expresó.

El mandatario afirmó que los cambios anunciados responden a la necesidad de fortalecer la gestión provincial.

“Es muy importante poder renovar, oxigenar las instituciones y mejorar los servicios. Han sido dos años muy difíciles, con condicionamientos nacionales y errores propios. Pero sabemos mirar hacia adentro, reconocer lo que falta y seguir adelante con trabajo” sostuvo.

También subrayó que, tras las últimas elecciones, el mensaje de la ciudadanía fue claro: “Hay cosas que nunca se hicieron y llegó el momento de corregir”.

Nuevas autoridades

Al dirigirse a la flamante ministra Secretaría General, Vidal resaltó su trayectoria dentro de la administración pública. “Soledad es trabajadora de carrera. Me dijo: ‘Toda mi vida me preparé para ser ministra’. Bienvenida: a trabajar”.

A Juan Carlos Berasaluce, nuevo titular de Distrigas, el Gobernador le expresó su respaldo subrayando: “Sé que sos una excelente persona y un gran trabajador. Te toca un área clave, con un reclamo generalizado sobre el acceso al servicio. Vamos a acompañarte”.

En cuanto a Cristian Andrés Brizic, flamante presidente de ASIP, Vidal señaló que su designación representa una decisión de poner en valor la carrera administrativa.

“Esto de reconocer a los trabajadores sólo está sucediendo en este gobierno. La Agencia de Recaudación atraviesa dificultades, tuvimos 90 días de medidas de fuerza. Todos nos merecemos una oportunidad. De esta agencia depende en parte el futuro económico de la provincia” afirmó.

Pidió a los empleados y al nuevo titular “trabajar con responsabilidad, y demostrar la capacidad que tienen los trabajadores del Estado”.

Compromiso y trabajo

Vidal pidió a todo el gabinete y a los nuevos funcionarios sostener una gestión basada en el diálogo, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso diario.

“Lo que viene por delante es una tarea de mucho esfuerzo: recorrer localidades, estar cerca de la gente y dar respuestas. Depende de cada uno de nosotros”, afirmó.