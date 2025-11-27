Vidal firmó con Nación la quita de retenciones al petróleo convencional

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó con autoridades nacionales la quita de retenciones a la exportación de petróleo convencional. Se trata de una medida clave para sostener la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, fortalecer la actividad en yacimientos maduros, y garantizar más empleo para los trabajadores santacruceños.

De la firma participaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, quienes acompañaron la iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial junto a otras provincias productoras.

Vidal advirtió que, sin esta medida, en menos de dos años la Argentina hubiera podido comenzar a importar crudo para abastecer el mercado interno. “No queremos eso ni para el país ni para nuestra provincia. Santa Cruz produce, genera energía y necesita reglas que permitan sostener la actividad”, afirmó el mandatario.

La reducción de retenciones permitirá mejorar la competitividad de los yacimientos maduros, que representan la mayor parte de la producción provincial. Sin embargo, Vidal fue claro al exigir que este beneficio se transforme en trabajo. “Si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, no sirve. Lo hacemos para sostener la producción, no para beneficiar la especulación. Esto tiene que transformarse en trabajo real” expresó.

En los próximos días, el Gobierno Provincial iniciará reuniones técnicas con cada operadora para garantizar la correcta implementación del acuerdo y asegurar que los recursos queden en la provincia, generando actividad y empleo.

El gobernador destacó además que este acuerdo no fue automático, sino el resultado de gestiones firmes y sostenidas. “Estas decisiones no son fáciles, se discuten, se pelean y se sostienen. Lo hacemos porque Santa Cruz necesita estabilidad, empleo y productividad real, no promesas”, señaló.

Neuquén también suscribió el acuerdo

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también firmó el acuerdo de quita de las retenciones al petróleo convencional.

“Seguimos avanzando en la quita de retenciones al petróleo convencional. Hoy se sumaron Santa Cruz y Neuquén al esquema iniciado con Chubut para adecuar el régimen de exportaciones, preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo. Menos impuestos es más producción y más trabajo para los argentinos”, escribió Adorni en su cuenta de X.

En paralelo, las empresas petroleras deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

“De esta manera, las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.