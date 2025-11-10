UTA inició medidas de fuerza contra la empresa “El 22” en Trelew

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Trelew, anunció este lunes el inicio de medidas de fuerza que afectan a la empresa Transportes “El 22”, responsable del servicio urbano de pasajeros en la ciudad.

La decisión fue adoptada por el gremio debido a la falta de depósito de los haberes correspondientes al personal, situación que derivó en el comienzo de un plan de lucha a partir de las 14 horas.

Desde la UTA informaron que los paros serán intermitentes y sorpresivos durante lo que resta de la jornada de hoy y continuarán el martes, hasta que la empresa abone la totalidad de los salarios.

Por su parte, desde la firma “El 22” señalaron que se encuentran trabajando para regularizar la situación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Cabe destacar que el resto de las empresas de transporte de la zona operan con normalidad, por lo que la afectación se limita únicamente a las líneas gestionadas por “El 22”.