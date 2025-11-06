COMODORO IEVADAVIA - DETENIDA - PEDIDO DE CAPTURA

Una mujer con pedido de captura fue detenida en Comodoro Rivadavia


El procedimiento ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando el personal policial observó un vehículo Chevrolet Aveo estacionado en la intersección de calle Escalante y Las Plumas, con tres personas en su interior.

De manera preventiva, los uniformados solicitaron a los ocupantes descender del vehículo para su identificación. Al verificar los datos en el sistema, se confirmó que la conductora, identificada como V.M.D., registraba un pedido de captura activo, solicitado por el juez penal Dr. Cosmaro Martín.

Ante esta situación, se solicitó colaboración de personal de la Comisaría Sexta, quienes procedieron al traslado de la mujer a la dependencia policial, donde permanece alojada a la espera de la audiencia de control de detención.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y forma parte de los controles de rutina que lleva adelante la Policía del Chubut en distintos puntos de la ciudad para prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: Belén Avico, diputados, lla, pro

Otra diputada PRO salta a LLA
Etiquetas: bloque lla, Patricia Bullrich, Senado

El debut de Patricia
Etiquetas: diego santilli, Javier Milei, mesa política

Santilli en la mesa chica

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, langostino, Permisos de pesca, Pesca, red chamber

El Gobierno de Chubut busca aval legislativo para ampliar a 42 los permisos de pesca
Etiquetas: evadido, matías ampuero mella, PICO TRUNCADO

Peligroso delincuente se escapó de una cárcel de Santa Cruz
Etiquetas: asunción rodrigo paz pereira, bolivia, Javier Milei

Milei ya se encuentra en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira