Una mujer con pedido de captura fue detenida en Comodoro Rivadavia



El procedimiento ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando el personal policial observó un vehículo Chevrolet Aveo estacionado en la intersección de calle Escalante y Las Plumas, con tres personas en su interior.

De manera preventiva, los uniformados solicitaron a los ocupantes descender del vehículo para su identificación. Al verificar los datos en el sistema, se confirmó que la conductora, identificada como V.M.D., registraba un pedido de captura activo, solicitado por el juez penal Dr. Cosmaro Martín.

Ante esta situación, se solicitó colaboración de personal de la Comisaría Sexta, quienes procedieron al traslado de la mujer a la dependencia policial, donde permanece alojada a la espera de la audiencia de control de detención.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y forma parte de los controles de rutina que lleva adelante la Policía del Chubut en distintos puntos de la ciudad para prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana.