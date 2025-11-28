Un nuevo esquema eliminará subsidios de luz y gas

La Secretaría de Energía aplicará a partir del año próximo un esquema de “subsidios focalizados” para usuarios de energía eléctrica, gas natural y propano y de garrafas adheridos al Plan Hogar, que se sumará al régimen general y será derogado.

Según la medida que aún no fue detallada oficialmente pero que el Gobierno hizo trascender, dejará de regir el esquema que segmentaba los subsidios según ingresos altos (N1), medios (N2) y bajos (N3).

Y para los sectores más pobres dejarán de existir la Tarifa Social, destinada a viviendas con gas natural, y el Programa Hogar, la ayuda que beneficia a hogares de bajos ingresos para la compra de garrafas.

Dos categorías

“En el nuevo sistema solo habrá dos categorías claramente definidas: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica”, aclaró Energía en un comunicado, en referencia al sector de usuarios que, en el primer caso, continuarán siendo subsidiados y, en el segundo “abonarán el costo pleno del servicio”.

El valor de corte que dividirá a los dos grupos será el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un grupo familiar de cuatro personas, que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue en octubre de $1.213.799.