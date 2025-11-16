Un ladrón de bicicletas fue detenido

Un hombre de 33 años fue detenido este sábado por la mañana luego de robar una bicicleta de una vivienda ubicada en el barrio 9 de Julio. La rápida intervención de un vecino, que siguió al sospechoso y alertó a la policía, resultó clave para concretar la aprehensión.

El hecho ocurrió cerca de las 10, cuando un individuo ingresó a una casa situada en Sargento Cabral al 900 y sustrajo una bicicleta. La denuncia fue realizada por el propietario del rodado, un hombre de 70 años, ante la Comisaría Segunda.

Al arribar al lugar en el móvil 946, los efectivos tomaron el testimonio de un vecino que había presenciado el robo. Según relató, el delincuente saltó el portón, ingresó al domicilio y escapó con la bicicleta. Con esos datos, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona.

La búsqueda tuvo resultados rápidos: en la esquina de Tucumán y Uruguay, los uniformados observaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada. Detrás de él caminaba el testigo, quien hacía señas para confirmar que se trataba del autor del robo. Minutos antes, el sospechoso había abandonado la bicicleta en la intersección de Sargento Cabral y Mendoza.

Al verse rodeado, el hombre se entregó sin ofrecer resistencia. Fue identificado como O.W.A., de 33 años, y trasladado a la comisaría ubicada en Viamonte y Rivadavia. Quedó detenido a disposición de la Justicia y aguardará la audiencia de control de detención.