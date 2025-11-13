Un grupo de Telegram vendía fotos íntimas de mujeres en Patagonia



Una red de violencia digital fue descubierta en la comarca Viedma-Patagones, una zona que abarca las provincias de Río Negro y Buenos Aires, en la que más de 200 mujeres fueron víctimas de la difusión y comercialización de sus fotos íntimas sin su consentimiento a través de la plataforma Telegram.

El grupo, identificado como «Putitas Viedma y Patagones», estaba conformado por alrededor de 80 hombres. Según denunciaron organizaciones activistas feministas, el nombre reflejaba un intento de justificar la exposición, violencia y comercio con los cuerpos de las víctimas.

Micaela Cabrera, una de las víctimas y referente de la Colectiva de Mujeres (CODEMU), advirtió que este delito “trasciende lo digital” y deja en evidencia una red de violencia, extorsión y silencio social que afecta profundamente a las mujeres involucradas.

El caso también puso en evidencia la falta de herramientas judiciales adecuadas para abordar este tipo de delitos de género y de privacidad en entornos digitales. Desde la CODEMU impulsan las denuncias y reclaman una respuesta urgente de la Justicia.