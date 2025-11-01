Un detenido por la balacera en Comodoro Rivadavia

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en el marco de la investigación por la balacera de la madrugada del viernes en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 19 años resultó gravemente herido.

El procedimiento fue llevado adelante cerca de las 23:30 del viernes por la División Policial de Investigaciones (DPI), junto con personal de la Seccional Séptima y de la Sección Operaciones Policiales. Durante el allanamiento, realizado en una vivienda del barrio Máximo Abásolo, se secuestró un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

El hecho por el que se inicio la investigación se registró alrededor de las 6:15 de este viernes, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública en inmediaciones de Sarmiento al 4000. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima inconsciente y con una herida de arma de fuego en el tórax, sobre las calles Huergo y Damasco, cerca del local de la Cooperativa Obrera.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece estable con pronóstico reservado. En la escena intervino personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones, bajo la supervisión de la fiscal de turno, Dra. Gómez.