Trump indultó a Rudolph Giuliani

El presidente estadounidense Donald Trump indultó a decenas de personas, entre las cuales figura el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, acusadas de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que dieron ganador a Joe Biden, según un documento del Departamento de Justicia.

Una proclamación publicada el domingo por la noche en la cuenta personal X del abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, indicó que el mandatario otorgó un “indulto total, completo e incondicional” a 77 personas, entre ellas Rudy Giuliani y el antiguo jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.

El documento señala que esto “pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y da continuidad al proceso de reconciliación nacional”.

Giuliani es uno de los aliados políticos y abogados personales más antiguos de Trump. Fue suspendido del ejercicio de la abogacía en Nueva York y Washington D.C. por realizar declaraciones falsas relacionadas con las elecciones. Meadows, excongresista estadounidense, fue jefe de gabinete de la Casa Blanca desde marzo de 2020 hasta enero de 2021.

Tras las elecciones de 2020, en las que resultó ganador Joe Biden, Trump afirmó que le habían robado las elecciones.

Las personas incluidas en la lista enfrentaron cargos o acusaciones relacionadas con diversos intentos de subvertir las elecciones de 2020.

NPR informó que los indultos son en gran medida “simbólicos”, ya que los presidentes no pueden indultar a personas acusadas de delitos estatales, y ninguno de los nombres en la lista fue acusado de delitos federales.

“Decenas de personas incluidas en la lista fueron acusadas en varios estados clave que fueron el centro de acusaciones infundadas de fraude electoral, entre ellos Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin”, señala el informe.