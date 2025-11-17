Tres barcos pesqueros se hundieron por el temporal de viento en Caleta Paula



Tres pesqueros se hundieron este lunes en el puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia, en medio de la fuerte marejada provocada por el temporal de viento que azota a Santa Cruz y Chubut.

Las condiciones extremas del mar generaron un escenario crítico dentro del puerto. Allí, tres barcos de la flota artesanal, que se encontraban amarrados al muelle, no resistieron el embate de las olas y terminaron hundiéndose en cuestión de minutos.

Se pudo saber el incidente ocurrió cerca del mediodía, cuando la intensidad del viento alcanzaba sus picos más altos y la marejada golpeaba con fuerza las embarcaciones amarradas.

Las primeras evaluaciones indican que se trataría de tres barcos dedicados a la pesca artesanal, los cuales no lograron mantenerse a flote ante el violento movimiento del agua.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, y se presume que las embarcaciones estaban sin tripulación al momento del hundimiento. Personal de Prefectura Naval trabaja en el área para asegurar la zona y evaluar posibles riesgos adicionales, ya que las condiciones del temporal siguen siendo severas.