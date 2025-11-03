DIPUTADOS NACIONALES - IGNACIO "NACHO" TORRES - PRESUPUESTO 2026

Torres convocó a diputados nacionales por el Presupuesto 2026


El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, convocó a los diputados nacionales en funciones y electos, a debatir y analizar el Presupuesto Nacional 2026.

Con el objetivo de consensuar una posición común, el mandatario analizará junto a los legisladores Ana Clara Romero, Jorge «Loma» Ávila, César Treffinger, Eugenia Alianiello, José Glinski, Maira Frías y Juan Pablo Luque, el presupuesto para el ejercicio del año próximo, presentado por el Gobierno Nacional a mediados de septiembre, en lo referido a la provincia de Chubut.

Federalismo, previsibilidad y desarrollo

Al respecto, Torres sostuvo que la convocatoria «tiene como fin consensuar una posición que beneficie a nuestra provincia, de cara al trabajo y a las modificaciones que el Presupuesto pueda tener en comisión», agregando que «como lo hemos dicho desde el primer día, vamos a dar un debate que ponga a Chubut por sobre cualquier bandería política, priorizando el bienestar de la ciudadanía sin mezquindades, y dando el ejemplo en una discusión de estas características, tan importante para el interior del país».

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que «en un escenario global dinámico y que se modifica constantemente, los consensos y la previsibilidad son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las provincias y, en consecuencia, de la Argentina», a la vez que ratificó que «esperamos que el Presupuesto 2026 promueva un esquema federal y productivo, con el compromiso de todo el arco político para fortalecer el desarrollo del país».

