Torres anunció la primera inversión de la Zona Franca de Trelew

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la llegada del Grupo Arbumasa a la ciudad de Trelew, convirtiéndose en la primera inversión enmarcada dentro de la Zona Franca y que implica la construcción de una planta pesquera.

En este sentido, el mandatario mantuvo una reunión con José Luis Soñora Sambade, director de Operaciones de la firma, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector y opera actualmente en Puerto Madryn. También participaron el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, y por parte del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Juan Oliva y José Luis Díaz.

Inversiones, producción y empleo

Al respecto, Torres destacó que “se trata de una empresa con más de tres décadas de experiencia en el sector, que decidió realizar una nueva inversión en nuestra provincia a partir de los beneficios de la Zona Franca de Trelew”.

Asimismo, confirmó que el Grupo Arbumasa “construirá una nueva planta pesquera, en el marco de una decisión empresarial que tomó en cuenta los beneficios impositivos de la Zona Franca, así como también las ventajas logísticas de Trelew y la disponibilidad de servicios para operar”.

Por último, el Gobernador valoró “la buena predisposición de todas las partes para concretar una iniciativa que generará más trabajo para nuestra provincia, y especialmente para Trelew”.

La empresa

El Grupo Arbumasa fue fundado en 1989 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, con su primera embarcación especializada en la captura de langostinos. El crecimiento de la firma fue sostenido, incorporando posteriormente la captura y procesamiento en alta mar de diversas especies de fauna marina.

Actualmente, la empresa opera con ocho tangoneros destinados a la pesca de langostino y dos buques poteros dedicados a la pesca de calamar, produciendo anualmente alrededor de 4.000 toneladas de calamar y 10.000 toneladas de langostino argentino congelado a bordo. A esta flota se suma una planta de procesamiento y varias cámaras frigoríficas para almacenamiento de producto congelado, todas ubicadas en Puerto Deseado.

Con más de treinta años de experiencia en el sector, la empresa que se radicará en la Zona Franca de Trelew es referente a nivel mundial en la captura y procesamiento a bordo de langostino austral.