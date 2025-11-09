CESAR TREFFINGER - CHUBUT - PERMISOS DE PESCA

Teffinger sin filtro


El diputado nacional, César Treffinger, advierte sobre las presuntas maniobras ocultas detrás del escándalo desatado en torno al vínculo de Chubut y la empresa Red Chamber. Así lo expresó en su cuenta de X (ex twitter).

«Asunto: Proyecto de otorgamiento irregular de permisos de pesca…para encubrir presunta corrupción en el gobierno de Chubut denunciada por al menos la posible comisión de 5 delitos (entre ellos un supuesto pedido de sobornos por 6.5 millones de dólares).», denuncia el legislador nacional en su publicación.

Teffinger cargó duro contra la administración provincial. No es ningún secreto que el diputado no es fan del Gobernador de Chubut, y no pierde oportunidad para recodarlo en sus redes sociales.

«Tengo muy claro que CHUBUT quiere un verdadero cambio, que además lo merece y por eso lo obtendrá!!! Cuándo nadie roba, la plata alcanza y la corrupción se termina cuándo alguien NO se prende! SOMOS EL CAMBIO VERDADERO O NO SOMOS NADA», cierra el comentario del legislador nacional y titular de LLA en Chubut.

