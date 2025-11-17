Servicoop reporta numerosos postes caídos y demoras en la restitución del servicio

El fuerte temporal de viento que afecta desde esta mañana a Puerto Madryn provocó la caída de una importante cantidad de postes en distintos puntos de la ciudad. Según informó Servicoop, las intensas ráfagas no solo generaron la rotura de estructuras, sino que también activaron los mecanismos de protección de los distribuidores, ocasionando interrupciones en el suministro eléctrico.

La cooperativa indicó que todo su personal se encuentra trabajando en terreno para atender las emergencias y avanzar con las reparaciones, aunque las condiciones climáticas complican el ritmo de las tareas. “Las ráfagas mantienen una intensidad que retrasa más de lo normal la reposición del servicio”, señalaron.

Desde Servicoop pidieron a la comunidad no manipular bajo ninguna circunstancia redes, cables o instalaciones propias de la cooperativa, debido al riesgo que representan en medio del temporal. Asimismo, solicitaron reportar postes caídos, cables dañados o cualquier anomalía llamando a la guardia al 4453400.

Mientras se mantienen los vientos fuertes, las tareas de normalización podrían demorar durante las próximas horas.