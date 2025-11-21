Se realizó la Fiesta del Deporte de Puerto Madryn y Fabrizio Crozzolo fue premiado como el Deportista Destacado del 2025

Este jueves se realizó en las instalaciones de la Univeisdad del Chubut, una nueva edicion de la Fiesta del Deporte de Puerto Madryn, evento en el que se reconocen a los mejores deportistas de todas las disciplinas deportivass que se desarrollan en la ciudad.

En este sentido, en el evento organizado por la Municipalidad local, fue reconocido como el Deportista Destacado del 2025, el ciclista Fabrizio Crozzolo, quien tuvo una emorme performance esta última temporada en España y firmó contrato como profesional.

Vale destacar que «Fabri» iene creciendo año tras año en sus rendimientos y hoy es el ciclista argentino de mayor proyección dentro del circuito profesional, con expectativas de continuar creciendo y compitiendo en certámenes destacados a nivel mundial.

En tanto, entre los deportistas destacados de cada disciplina que se desarrolla en Puerto Madryn, fueron reconocidos: Martín Barrionuevo (ajedrez), Alejandro Andrés (apnea-buceo), Martín Cardozo (arquería-tiro), Luciano Signorelli (atletismo), Solange Quijada (atletismo adaptado), Marcos Laudonio (automovilismo), Isabella Martini Tadic (básquet femenino), Lautaro García (básquet masculino).

Por su parte, Denise Fernández fue la mejor en beach tennis, Katherina Luciana Cruz (boccia), Jonathan Sánchez (boxeo), Fabrizio Crozzolo (ciclismo), Emma Pezzola (equitación), Eluney Huenupi (escalada), Marcelo Pap (fisicoculturismo), Yair Bonin (fútbol masculino), Melani Rodríguez (fútbol femenino), Leonel Contrera (fútbol playa), Nehemias Rodríguez (futsal), Pia Rodríguez (gimnasia de trampolín), Clara Giulianelli (gimnasia artística) y Renata Álvarez Miano (gimnasia rítmica).

El destacado en golf fue Julio Pratesi, Nahir Agostina Martínez (lucha), Maia Robles (beach handball), Sol Panes (handball), Agustina Peredo (hockey sobre césped), Braian Cossio (jiu jitsu), Máximo Campos Ratti (judo), Iara Refsgaard (karate), Pablo Eduardo Rogers (parakarate), Santiago Larrandart (karting), Cristian Morini (motociclismo), Candela Battiato (natación), Antonela Magali Iriarte (natación adaptada), Keyl Mamani Ruiz (natación artística), Ivo Becker López (yachting) y Vanesa Bengoa en newcom.

Emn padddle, por su parte, recibio su reconocimiento Benjamín Manchot, Catalina Cruz (patín), Lucas Araya (pelota paleta), Daniel Roca (pesca), Mariano Olaiz (pesca submarina), Manuel Rocha (rugby), Adrián Escalante (salvamento), Oliver Denholm (squash), Ramiro Ñanco (taekwondo), Julio Rebello (tejo), Pedro Schweimer (tenis), Santino Barroso (tenis de mesa), Marcos Paves (triatlón), Lucia Centurión (voley) y Fermín Sarasa (windsurf).