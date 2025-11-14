EMERGENCIA ÍGNEA - ICENDIOS FORESTALES - RÍO NEGRO

Se declaró la emergencia ígnea en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó un decreto que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio de la provincia, lo que le permitirá a las autoridades desplegar operativos de prevención con mayor eficacia.

En consecuencia, queda prohibido hacer fuego al aire libre en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales, ante la inminente llegada de la época estival, y además, se impondrán multas severas a quienes incumplan esta disposición. También se obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia.

Asimismo, se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que esas acciones provocan graves daños ambientales, económicos y sociales.

La declaración de la emergencia, a través del decreto 1104/25, activa mecanismos administrativos y financieros especiales que permiten al Estado provincial responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro.

De hecho, la combinación de factores climáticos extremos, como altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca, sumada a una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano, configuran un escenario crítico.

A estos riesgos, se agregan los antecedentes recientes: incendios que afectaron vidas humanas, infraestructura, actividades productivas y áreas naturales en Río Negro y provincias vecinas.

