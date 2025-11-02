Río Negro apuesta al empleo local a través del proyecto minero Calcatreu



El proyecto minero Calcatreu avanza en su etapa de construcción con una agenda que prioriza el empleo rionegrino, la equidad laboral y la seguridad en el trabajo. En ese marco, la Secretaría de Trabajo de Río Negro y las instituciones intervinientes acordaron una serie de medidas que apuntan a consolidar la transparencia y la eficiencia de los procesos de contratación.

Entre los principales resultados se ratificó el compromiso de la empresa Calcatreu S.A. con la mano de obra local, que actualmente representa 122 puestos directos y un número equivalente de empleos indirectos. Para garantizar la trazabilidad en la contratación, se implementará un nuevo circuito de validación de nóminas entre el municipio de Ingeniero Jacobacci y el organismo laboral, asegurando que cada ingreso sea verificado y respaldado oficialmente.

Además, se dispuso un mecanismo de fiscalización conjunta, que contempla la devolución obligatoria de perfiles no seleccionados y la autorización de contrataciones excepcionales por parte de la Secretaría de Trabajo. Este procedimiento permitirá agilizar la respuesta ante la demanda de personal sin resignar la prioridad de los trabajadores de la Región Sur.

Uno de los ejes del seguimiento fue el fortalecimiento de la participación femenina, que hoy alcanza el 14% del personal. Para revertir esa brecha, la cartera laboral pondrá en marcha programas de formación y acompañamiento con perspectiva de género, orientados a ampliar la presencia de mujeres en la cadena productiva del proyecto.

También se solicitó a la empresa la elaboración de un histograma de perfiles laborales previstos para la futura etapa productiva, con el fin de anticipar necesidades de capacitación y articular la oferta formativa con las políticas públicas que impulsa el área laboral.

En materia de seguridad e higiene, se emitieron observaciones técnicas vinculadas al uso obligatorio de elementos de protección personal, la cartelería reglamentaria y la ampliación de espacios de descanso. Entre las mejoras previstas se destaca la construcción de un nuevo comedor y la ampliación de los módulos habitacionales.

«Los acuerdos alcanzados consolidan un esquema de trabajo conjunto entre Estado, Municipio y empresa, con el objetivo de que el crecimiento productivo del proyecto Calcatreu se traduzca en empleo genuino, desarrollo regional y condiciones laborales dignas para las y los trabajadores rionegrinos» destacó la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez.