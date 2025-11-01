Red Chamber Co reafirma su compromiso de inversión en Argentina



La compañía de capitales estadounidenses Red Chamber Co alcanzó un acuerdo con el Gobierno de la Provincia del Chubut mediante el cual se comprometió a continuar invirtiendo en la región, a través de la construcción de una nueva planta industrial en la zona franca de la ciudad de Trelew.

Tras el conflicto que la empresa atravesó con el Estado provincial —que derivó en demandas impulsadas por Red Chamber ante la justicia—, las partes acordaron una resolución definitiva por la rescisión del contrato que las vinculaba en la explotación de los bienes de la expropiada Alpesca S.A.

El nuevo acuerdo conciliatorio firmado con la Provincia del Chubut posibilitará que Red Chamber Co mantenga ciertos activos en el país. A su vez, la empresa avanzará en la construcción de una moderna planta de procesamiento, reafirmando su compromiso de largo plazo con el desarrollo industrial y pesquero de Chubut.

Una década en Chubut truncada de manera arbitraria

Desde su llegada al país en 2015, a través de Red Chamber Argentina, el grupo recuperó embarcaciones que se encontraban semi hundidas y reactivó la producción pesquera de la expropiada Alpesca, contribuyendo a la recuperación del sector y al posicionamiento del langostino salvaje argentino en un mercado tan potente como lo es el estadounidense.

Un grupo líder en el mercado norteamericano continúa confiando en Argentina

Este acuerdo representa un hito positivo para ambas partes, ya que se evita un juicio millonario y a la vez se promueve la inversión productiva, la generación de empleo y el incremento de las exportaciones, en línea con el compromiso que Red Chamber Co ha sostenido desde el inicio de sus operaciones en el país.

Para desarrollar esta nueva inversión, el grupo confía en las garantías comprometidas por el gobernador Ignacio Torres, las cuales se sustentan en el Tratado Bilateral de Inversiones vigente entre Estados Unidos y Argentina.

Red Chamber en el mundo

Con más de 50 años de trayectoria internacional, Red Chamber Co es líder en la industria pesquera mundial y el mayor proveedor global de langostino. El grupo está conformado por 15 compañías que, en conjunto, emplean a más de 5.000 personas.

Actualmente el langostino que Red Chamber Argentina pesca en Chubut puede encontrarse en las cadenas de supermercados y restaurantes más importantes de ambas costas de Estados Unidos.