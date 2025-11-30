Quiere hacer historia: Deportivo Madryn juega la Final ante Estudiantes RC por su lugar en la Liga Profesional

Esta tarde, desde las 17 horas, el Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Rio Cuarto en el juego de Vuelta de la Final del Reducido de la Pirmera Nacional por el ascenso a la Liga Profesional.

El cotejo se jugará en el Estadio Abel Sastre, con el arbitraje de Facundo Tello, ante un marco de público «Aurinegro» que quiere ver cumplido hoy, el sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

«El Depo» quiere su merecido lugar en Primera

Una jornada histórica se vive hoy en la ciudad de Puerto Madryn, ante la enorme posibilidad que el Deportivo Madryn tiene de concretar su gran objetivo del año, que es el de ascender a la Liga Profesional del fútbol argentino.

Desde las 17 horas, el conjunto «Aurinegro» recibirá en el Estadio Abel Sastre a Estudiantes de Rio Cuarto, en el juego de Vuelta de la Final del Reducido de la Primera Nacional, instancia que brinda el segundo ascenso a la máxima categoría.

En el juego de Ida, dispuatdo el pasado sábado en tierras cordobesas, fue victoria del conjunto «celeste» por 2 a 0 con los goles de Tomás González y Juan Antonini, por lo que en su Estadio, Madryn necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales, mientras que en caso de imponerse por tres o más se asegurará el ascenso, lo que marcaría un histórico logro para el futbol madrynense como tener a un equipo en primera división.

Este encuentro, tendrá como juez principal a Facundo Tello, siendo los asistentes Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, el Cuarto árbitro será Edgardo Zamora,mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Cómo llegan

Deportivo Madryn, jugó la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional tars haber culmiando en el primer puesto de la Zona A, cayendo en la definición por penales ante Gimnasia de Mendoza en el cotejo disputado en el Estadio del Club Platense.

Post esa definición, «El Depo» se sumó a la instancia del Reducido, donde se impuso ante Gimnasia de Jujuy; luego le tocoó jugar en Semifinalkes frente a Deportivo Morón tras igualar en 1 en el global y avanzando por ventaja deportiva para jugar hoy frente a los cordobeses.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto, terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y en el Reducido tuvo actuaciones muy sólidas para vencer a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0), en los octavos y cuartos de final respectivamente, mientras que en las semis sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires, equipo con el que igualó 1-1 en el global, pero se vio beneficiado por la ventaja deportiva.

Objetivo de Primera

Vale destacar que Estudiantes de Río Cuarto irá por su segunda experiencia en la Primera División, categoría en la que jugó entre 1983 y 1985; mientras que el Deportivo Madryn, intentará llegar por primera vez en su historia.

Vuelven a enfrentarse

«El Depo» y «El Celeste», se vuelven a enfrentar en una definición luego de hjaber jugado por el ascenso al Torneo Federal A en el año 2014, donde el día 8 de junio, fue triunfo de conjunto madrynense por 4 a 0 en el juego de Vuelta de la Final.

En la Ida, había ganado el equipo de Córdoba por 1 a 0.