Quién es Michael Carballo, el joven que conducía la camioneta en la tragedia en José C. Paz



Michael Carballo es el joven que conducía la camioneta Amarok y que fue protagonista del brutal y fatal choque en José C. Paz en el que murió un matrimonio y sus hijos continúan internados. Se supo que el chico, pese a que no estaba alcoholizado, sí manejaba a 160 km/h.

Según se pudo saber, Carballo es hijo del dueño del boliche Tornado, uno de los más conocidos de la zona. Además, en sus redes sociales ostentaba su lujosa vida.

Pileta, boliches, cuatriciclos, viajes, amigos, y hasta muestra en diversas imágenes la camioneta Volkswagen Amarok V6 negra, la cual quedó destruida por el impacto con el Renault 12 en el que iba la familia.

Minutos antes del siniestro Carballo subió una foto arriba del rodado, en el que hacía alusión a que iba a una fiesta por Halloween.

El joven, de 23 años, está imputado por los delitos de homicidio culposo agravado de Renzo y Eliana Benítez y lesiones culposas agravadas contra los menores de 7, 11 y 14 años.