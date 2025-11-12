Qué dijo Wanda Nara sobre su enfrentamiento con La Joaqui



No todo sería color de rosa en el set de MasterChef Celebrity, ya que en las últimas horas trascendió que La Joaqui y Wanda Nara protagonizaron una impensada pelea durante la despedida de Valentina Cervantes del certamen.

Según relató Majo Martino ayer en Sálvese quien pueda, el desencadenante de la contienda habría sido el actuar de Wanda cuando era el momento de brillar de la pareja de Enzo Fernández.

«Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: ‘Mi amiga es buena pero no boluda'», reveló la panelista.

La reacción de Wanda ante el confrontamiento de la participante fue, en primer lugar, quedarse callada, para luego lanzar una hiriente frase: “Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata calla la verdad’”.

La reacción de Wanda Nara ante la noticia de su cruce con La Joaqui

La empresaria utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia que se dijo en el programa de Yanina Latorre con una contundente palabra.

“Fake”, que se traduce en «falso». Además, le sumó un emoji tirando un beso.

No solo se quedó allí, sino que también eligió otro titular para desmentir.

“FAKE VIENE TODOS LOS DÍAS A GRABAR. Muy feliz y comprometida con la competencia”, dijo sobre una noticia que hablaba de la “mala relación” que tiene Eugenia Tobal con los otros participantes.