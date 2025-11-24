Puerto Madryn se prepara para un cierre de año a pura música coral

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn adelantó que los coros municipales tendrán una intensa agenda durante las próximas semanas, con propuestas pensadas para toda la familia.

El próximo 28 de noviembre, el Coro Estable Municipal y el Coro Infantil ofrecerán un concierto especial en la Iglesia Sagrado Corazón (Belgrano 292). La presentación será a las 21 horas y marcará el inicio de las actividades de cierre de año.

Además, desde el área de Cultura confirmaron que el 8 de diciembre habrá una actividad sorpresa vinculada al espíritu navideño, cuyo anuncio oficial se realizará esta semana.

El Coro Estable Municipal, dirigido por el Maestro Diego Lacunza, continuará con ensayos y presentaciones hasta el 20 de diciembre, fecha en la que finalizará formalmente su ciclo 2025.