Psicólogos de toda la provincia se reúnen en Madryn

El Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Chubut realizará este sábado 15 de noviembre una jornada provincial para conmemorar los 40 años de la Ley de Ejercicio Profesional. El encuentro se desarrollará de 9 a 19 horas en el auditorio de la Universidad del Chubut, en Puerto Madryn, con entrada libre y gratuita.

La presidenta del Colegio, Vanessa Marín, destacó que la actividad busca generar un espacio de intercambio abierto tanto a profesionales del campo de la salud mental como al público general. “Estamos convocando a la comunidad y a los equipos que trabajan en salud mental para reflexionar sobre los logros y los debates actuales en el territorio chubutense”, señaló.

La jornada comenzará con la acreditación a las 8.30 y la apertura formal a las 9. Uno de los ejes centrales será la conversación entre la rectora de la Universidad del Chubut y el redactor de la Ley Nacional de Salud Mental, donde se analizará el cruce entre las normativas nacional y provincial, pionera en el país.

Desde la Delegación Comodoro Rivadavia, la psicóloga Ayelen Espíndola remarcó el carácter federal del encuentro. “Es un momento de celebración y también de memoria. Hace 40 años que la profesión se ejerce de manera organizada en Chubut, con presencia en ciudades y en áreas rurales. Esta jornada convoca a colegas de Esquel, Trelew, Madryn y Comodoro, pero también a estudiantes y a la comunidad que quiera conocer nuestro trabajo”, expresó.

Durante la tarde se desarrollarán comisiones e instancias de debate para abordar los desafíos actuales de la salud mental, particularmente en un contexto nacional complejo. Según Marín, la situación del sector exige una mirada crítica: “La coyuntura social, política y económica atraviesa de lleno a la salud mental. Lo que ocurre a nivel nacional, como la reducción del 50% del personal en el Hospital Laura Bonaparte, tiene impacto en los territorios y en el lazo social. Sobre eso también necesitamos conversar”.

La jornada cerrará con una síntesis de los aportes surgidos en los grupos de trabajo, con la intención de elaborar un documento que refleje el estado actual de la profesión y los puntos a fortalecer en los próximos años. “La Ley Nacional de Salud Mental es un marco reconocido en el mundo. Su plena implementación es clave para sostener políticas comunitarias que acompañen a las personas en situaciones de vulnerabilidad”, agregó la presidenta del Colegio.

Quienes no hayan podido inscribirse previamente podrán hacerlo mañana desde las 8 en la sede universitaria.