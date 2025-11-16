BARRIOS - CASA DE LA CULTURA - MADRYN - PROCLAMACION

Proclamarán a las nuevas autoridades vecinales de Colonos Galeses y VEPAM

Este martes 18 de noviembre, el Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn llevará adelante el acto de entrega de certificados de proclamación a las autoridades electas de las Asociaciones Vecinales de los barrios Colonos Galeses y VEPAM.

La ceremonia se realizará a las 10 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 86. Desde el organismo destacaron la importancia de formalizar la designación de las nuevas comisiones, que tendrán a su cargo la representación barrial y la articulación de propuestas comunitarias durante los próximos años.

El acto forma parte del proceso de renovación institucional que el Tribunal Electoral Municipal viene desarrollando junto a distintas vecinales de Puerto Madryn.

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

