Presentaron la campaña “Pongámonos en Vereda” para promover derechos de personas mayores y con discapacidad

Esta mañana se presentó ante los medios locales la campaña “Pongámonos en Vereda”, una propuesta de visibilización, concientización y asesoramiento sobre los derechos y perspectivas de las personas mayores y las personas con discapacidad, que se desarrollará en distintas sedes vecinales de Puerto Madryn.

La primera jornada se realizará el sábado 15 de noviembre, de 17 a 19 horas, en la Sede Vecinal del barrio Perito Moreno, ubicada en Simón de Alcazaba y Héroes de Malvinas. La actividad, abierta a toda la comunidad, es organizada por los Consejos Municipales de Personas Mayores y de Discapacidad, junto con la Dirección General de Personas Mayores, la Dirección Integral de Discapacidad y la Oficina de Asociaciones Vecinales.

Durante la conferencia de prensa, se explicó que la iniciativa surgió a partir de una demanda del colectivo de personas con discapacidad y del Consejo Municipal de Discapacidad, que venían planteando la necesidad de crear espacios barriales para difundir los derechos y promover la inclusión.

El propósito central de la campaña es fomentar el respeto, la empatía y la participación comunitaria hacia las personas mayores y con discapacidad. Además, se proyecta extender las jornadas a todas las juntas vecinales de la ciudad, fortaleciendo el trabajo territorial de acompañamiento.

En la presentación participaron Vilma Di Russo, directora general de Discapacidad Municipal; Sandra Cardozo, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad; Héctor Perdomo, de la Oficina de Asociaciones Vecinales; y Walter Ulloa, presidente de la Asociación Vecinal Perito Moreno.