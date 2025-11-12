CONICET - GABRIELA PAGNUSST - PREMIO L´OREAL - UNESCO

Premian a una investigadora del CONICET por crear un método para que las plantas resistan las olas de calor


La investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB), Gabriela Pagnussat, fue galardonada por su innovador trabajo que busca desarrollar un método para que las plantas resistan las olas de calor.
Pagnussat recibió el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, que se entrega en Argentina desde hace 19 años y este reconocimiento le permitirá avanzar en su investigación acerca de una solución biotecnológica ante el creciente problema del estrés térmico en los cultivos.
Las olas de calor son un desafío para la agricultura debido a que por cada grado de aumento en la temperatura media global, se estima que se pierde entre el 3% y el 10% de la producción agrícola y esto genera pérdidas millonarias en lo relacionado al costo.
La científica contó que su proyecto fue titulado «Hacia cultivos resistentes a las olas de calor: Activación del factor de splicing SWAP mediante tecnología CRISPR-dCAS9» y que el mismo busca desarrollar líneas de plantas que puedan tolerar el estrés por altas temperaturas.
«En el mundo, se pierden más de 40 mil millones de dólares anuales de manera directa debido a este fenómeno», afirmó Pagnussat, quien indicó que su investigación se centra en la modificación genética de las plantas para que tengan una «memoria del estrés térmico», lo que les permitiría aclimatarse a las altas temperaturas desde su nacimiento.
«Este premio nos abre una puerta enorme para corroborar los alcances de esta nueva tecnología tan prometedora», dijo la científica, quien expresó además que este avance no solo tiene implicaciones para la agricultura, sino que podría ser replicado en diversas especies vegetales.

