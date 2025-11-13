AUMENTO - INFLACIÓN - SERVICIOS

Patagonia registró el mayor aumento mensual de Servicios en octubre


Los Servicios superaron a los Bienes en la variación de precios durante octubre, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

A nivel nacional, los Servicios registraron una variación del 2,5% , mientras que los Bienes aumentaron un 2,3%.

La brecha interanual se agranda
La diferencia es aún más marcada al comparar el desempeño interanual (octubre 2025 vs. octubre 2024):

Servicios: Aumentaron un 46,7%.
Bienes: Aumentaron un 24,9%.
La región con el mayor aumento mensual de Servicios fue Patagonia, con 2,8% , seguida por Pampeana (+2,9%).

