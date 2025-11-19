ARGENTINA - ATE - CABEDA - MADRYN

Paro de ATE contra la reforma laboral: el Gobierno advirtió que le descontará el día a los estatales que adhieran

El Gobierno advirtió que les descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro que convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este mediodía contra la reforma laboral. El gremio calificó la reacción del Ejecutivo como una “amenaza ilegal”.

El sindicato que lidera Roberto Cabeda en la seccional Puerto Madryn se movilizó este mediodía a la Secretaría de Trabajo contra el proyecto de modificación de la legislación laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. En ese marco, el sindicalista remarcó: “Vamos a hacer lo que sea necesario para frenar esta reforma”.

A nivel nacional, la huelga de este miércoles contó con un acatamiento que superó el 90%. “El derecho de huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y no dudó en asegurar que el descuento del día por paro “es inconstitucional”.

El dirigente gremial había advertido: “Si para frenar la reforma tenemos que salir a las rutas en Navidad y Año Nuevo, lo vamos a hacer”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: cesar treffinger, chubut, lla

Treffinger de gira por Chubut
Etiquetas: karina milei, lla

Cumbre libertaria
Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: argentina, femicidios, mumalá, Violencia de género

En Argentina, muere una mujer cada 34 horas en contexto de violencia
Etiquetas: AGENDA PRESIDENCIAL, Casa Rosada, Javier Milei

Javier Milei retoma la agenda oficial con un acto en Casa Rosada
Etiquetas: Madryn, Pesca, Profand, red chamber, STIA

Red Chamber oficializó el alta retroactiva de 500 trabajadores