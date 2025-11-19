Paro de ATE contra la reforma laboral: el Gobierno advirtió que le descontará el día a los estatales que adhieran

El Gobierno advirtió que les descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro que convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este mediodía contra la reforma laboral. El gremio calificó la reacción del Ejecutivo como una “amenaza ilegal”.

A nivel nacional, la huelga de este miércoles contó con un acatamiento que superó el 90%. “El derecho de huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y no dudó en asegurar que el descuento del día por paro “es inconstitucional”.

El dirigente gremial había advertido: “Si para frenar la reforma tenemos que salir a las rutas en Navidad y Año Nuevo, lo vamos a hacer”.