PAE quiere explorar la potencialidad de Vaca Muerta en el sector de Río Negro



El Gobierno de Río Negro realizó en Cipolletti la apertura de sobres de la licitación convocada para otorgar un permiso que permitirá explorar y, en una etapa futura, desarrollar y producir hidrocarburos en el bloque Cinco Saltos Sur, ubicado en el sector rionegrino de la Cuenca Neuquina.

El acto, encabezado por la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, contó con la presencia de los apoderados de la empresa Pan American Energy (PAE), Nicolás Bertorello y Nicolás Fernández Arroyo.

Durante el acto se realizó la apertura de los sobres correspondientes a la oferta técnica y económica de PAE, que había presentado un proyecto de Iniciativa Privada para explorar la potencialidad de la formación Vaca Muerta en territorio rionegrino.

Tras la verificación de los antecedentes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta fue declarada válida y formalmente admisible.

En su oferta económica, la compañía propuso un plan de inversiones de 1.717 Unidades de Trabajo, equivalentes a U$s 8.584.200, superando por poco el monto mínimo requerido y con el cual se abrió el proceso.

El proyecto contempla la perforación de un pozo exploratorio vertical de al menos 3.000 metros de profundidad, con una rama horizontal mínima de 2.000 metros, y 13 etapas de fractura hidráulica durante el primer período de exploración. También se incluyó el reprocesamiento de sísmica 2D y geoquímica de rocas generadoras en la superficie del área.

El concurso público se enmarca en la política energética provincial que promueve la exploración responsable y sostenible de los recursos hidrocarburíferos, con foco en la generación de empleo local y el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad.