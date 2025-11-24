Ordenan decomisar un campo de Lázaro Báez en Chubut



Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso dispusieron el decomiso de 84 bienes inmuebles de Lázaro Báez, entre los que se encuentra un campo en Alto Río Senguer, Chubut.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, de diciembre de 2022, definió que los bienes decomisados a los condenados deben cubrir el monto de $ 84.835 millones. Cuando la condena quedó firme, en junio de 2025, los peritos contadores de la Corte Suprema actualizaron la cifra a $ 684 mil millones.

Ahora, el TOF resolvió el decomiso de un largo listado de propiedades para que sean tasadas y se pueda alcanzar el monto fijado en la condena.

De los 84 inmuebles que ordenaron decomisar a Lázaro Báez, 49 son lotes, chacras y propiedades en Santa Cruz, y un campo en Chubut, que fueron adquiridos entre 2004 y 2011.

Otros 34 inmuebles que ya están en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: fueron adquiridos por Báez entre 2010 y 2013, y fueron decomisados en la causa conocida como “La ruta del dinero”.

Los jueces también dispusieron el decomiso de un inmueble de Fernández de Kirchner, porque, según el fallo, fue beneficiaria “de los efectos del delito”. Se trata de una propiedad de 6.000 m2 adquirida en 2007 y ubicada en El Calafate, Santa Cruz.

Además, la Justicia dispuso el decomiso de 19 inmuebles que fueron cedidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, sus hijos. Son 19 inmuebles, entre los que se encuentra el lote donde se construyó el Hotel Los Sauces.