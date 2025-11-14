Natalia Guerreiro y Tomás Barrios Díaz, culminan su preparación para el Mundial de Natación de Invierno

Los nadadores chubutenses María Laura Guerreiro y Tomas Barrios Díaz se preparan para la experiencia más gélida de sus vidas y en febrero del 2026 competirán en el Mundial de Natación de Invierno en Oulu, Finlandia.

La competencia reunirá a los mejores exponentes de 40 países.

Con destino Mundial en Finlandia

Se aproxima el Mundial de Natación de Invierno y Comodoro Rivadavia marcará presencia en Finlandia con dos nadadores que intentarán seguir haciendo historia en la disciplina. María Laura Guerreiro competirá en Máster C y Tomas Barrios Díaz lo hará en Master D, ambos aseguraron su clasificación en la Winter Swimming World Cup 2025 desarrollada en El Calafate.

Guerreiro y Barrios Díaz se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para juntos trabajar y planificar el viaje a Europa. “Vinimos a reunirnos para reafirmar algunas cuestiones, estamos muy contentos porque ya lo vemos muy cercano y más que nada por el apoyo que nos brinda el Ente Comodoro Deportes y Hernán Martínez”, dijo Barrios Díaz.

Por su parte, Guerreiro, quien ya tiene experiencia en una cita mundialista y Finlandia será otro desafío importante: “El Mundial es el evento cumbre de la natación de invierno y reunirá a nadadores de todo el mundo, de aproximadamente más de 40 países”.

En ese aspecto, se manifestó “muy ansiosa y con mucha emoción para ver cómo será mi mejoría, porque participé en el 2024 y ya tengo un punto de partida para medirme y por el cual puedo probar mi desarrollo en la disciplina”.

El nadador vive “con mucho entusiasmo” la recta final para el Mundial y aseguró que “no paramos de nadar, venimos compitiendo y logrando resultados, estuvimos participando en Punta Arenas de un evento con distancias de 500 y 1000 metros sin protección térmica”.

Sobre el certamen en Finlandia, indicó que “para esa fecha obviamente que va a estar todo nevado, las temperaturas van a estar en 0 grados, seguramente va a ser lo más frío que vamos a estar porque es un pueblo llamado Oulu que está cerca del Círculo Polar Ártico. Va a ser la experiencia más gélida pero vamos a poner el mayor esmero para lograr un podio”.