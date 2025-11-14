Morales finaliza su gestión en la UNPSJB Madryn con un fuerte balance en obras y nuevas carreras

Tras cuatro años al frente de la Delegación Zonal Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Gastón Morales dejará su cargo el próximo 17 de noviembre, en cumplimiento del estatuto universitario que impide la reelección. Su salida coincide con el proceso de renovación institucional que incluye la elección de un nuevo rector —el primero oriundo de Puerto Madryn— y la designación, también por primera vez, de una mujer como delegada zonal.

Morales realizó un balance de su gestión, marcada en sus últimos dos años por la falta de presupuesto y la necesidad de trabajar con partidas reconducidas. Aun así, subrayó que la sede local logró concretar numerosas obras de infraestructura largamente postergadas.

“Hemos hecho muchísimo. Todos los techos de la sede son nuevos, se techó el laboratorio, se construyeron las aulas 3 y 4, se cambió la fachada y se compraron calderas para la calefacción del edificio y del aula magna”, señaló. También destacó el reordenamiento del perímetro para definir con claridad el territorio universitario dentro de la ciudad.

Morales agradeció especialmente el acompañamiento de la exrectora Lidia Blanco, a quien atribuyó un rol clave en la posibilidad de avanzar con los trabajos. “El rectorado es fundamental en el acompañamiento de cada sede”, remarcó.

En el plano académico, mencionó la apertura de dos nuevas propuestas de la Facultad de Ciencias Jurídicas: la Licenciatura en Criminalística, destinada a técnicos que buscan completar su formación, y la Tecnicatura en Martillero Público y Corredor. Consideró, no obstante, que uno de los desafíos pendientes es ampliar la oferta de todas las unidades académicas y fortalecer el vínculo con la comunidad.

“Tal vez nos faltó afianzar el área de extensión. Hubo mucho trabajo con las escuelas secundarias, pero me enfoqué mucho en la infraestructura. Hoy llueve y las aulas no se inundan; incluso contamos con aulas híbridas que permiten seguir cursando desde casa, y eso es una gran satisfacción”, expresó.

Respecto a su futuro inmediato, Morales anticipó que acompañará al nuevo rector, Gustavo Fleitas, en Comodoro Rivadavia, donde ocupará el cargo de secretario de Bienestar Universitario. Sin embargo, aclaró que mantendrá su vínculo con la sede local, donde seguirá dictando clases.

Fleitas asumió recientemente como el primer rector de la UNPSJB proveniente de Puerto Madryn y el primero de la Facultad de Ciencias Jurídicas, algo que Morales interpretó como un gesto de federalización y continuidad institucional.