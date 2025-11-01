Menos PRO, más LLA



La decisión de avanzar con un interbloque oficialista de La Libertad Avanza con el Pro, bancada que ha sido desde 2023 su principal apoyo legislativo, generó fuertes ruidos puertas adentro del partido amarillo. Pero más que eso, que no hace más que acelerar los tiempos, lo que más impacto generó fue la declaración de Mauricio Macri, hecha en la TV chilena, de que “el Pro tendrá un candidato en 2027”.

El mensaje del expresidente disparó reacciones de quienes desde hace tiempo han dejado de referenciarse en Macri y se sienten más cercanos al calor oficialista.

El oficialismo está decidido a convertirse en la primera minoría y con ese objetivo inició una serie de contactos para expandir el número de miembros, que a partir del domingo pasado se sabe más que se duplicó y llega -solo contando a los propios- a 82 diputados. A sabiendas de que el bloque Unión por la Patria tiene -de momento, si es que no se producen rupturas- al menos 97 miembros, ese es el número que se propone superar.

En ese marco es que las negociaciones entre Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para mantener la cohesión del bloque no habrían prosperado, y este viernes era un secreto a gritos que los bullrichistas daban el portazo. Solo faltaba saber si irían directamente a La Libertad Avanza o formarían un bloque propio, como paso previo. Promediando la tarde, se fue develando el misterio, con anuncios en las redes. Los secesionistas son, en principio, Damián Arabia, cabeza visible de la ruptura, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giudici.