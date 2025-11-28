Madryn será sede de las 35° Olimpiadas Nacionales para la Tercera Edad en marzo de 2026

La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Madryn, Nieves González, anunció oficialmente el lanzamiento de las 35° Olimpiadas Nacionales para la Tercera Edad, que se desarrollarán del 16 al 21 de marzo de 2026 en la ciudad.

El evento, considerado patrimonio exclusivo del Centro de Jubilados local, reunirá a delegaciones de distintas provincias y contará con una amplia grilla de actividades recreativas, deportivas y culturales.

Según detallaron durante la presentación, el lunes 16 se realizarán las primeras competencias de Newcom en el Gimnasio Municipal N°1, y será la inauguración oficial. Ese mismo día comenzará también el tradicional concurso del sombrero.

González remarcó que la entrada del día inaugural será gratuita, mientras que el resto de las jornadas tendrá un costo simbólico, aún a definir. “El año pasado fue de 4 mil pesos; este año evaluaremos el valor, porque hay muchos gastos”, señaló.

A lo largo de los seis días de actividad, se desarrollarán juegos de mesa, concursos de baile, actividades deportivas, recreativas, espectáculos musicales y propuestas de camaradería. Entre los shows ya confirmados aparecen Germán Gaitán, Diamantes Rojos y la orquesta de Silano (Gaiman), aunque la grilla definitiva se ajustará sobre la fecha.

Desde la organización explicaron que aún quedan detalles por cerrar, principalmente en torno a la programación artística y al uso de los gimnasios. También destacaron que los distintos centros de jubilados de la ciudad acompañarán la iniciativa y colaborarán en la logística.

El evento contará con buffet —sin venta de bebidas alcohólicas— y los organizadores adelantaron que continuarán las gestiones ante Provincia y PAMI para fortalecer el apoyo institucional a la propuesta.

“Estas olimpiadas son para todos los jubilados, no solo para nuestro centro. Nos alegra que cada año más personas quieran sumarse”, expresaron durante la presentación.