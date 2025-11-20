Lago Puelo se prepara para recibir la Marcha Provincial del Orgullo

El sábado 6 de diciembre, la localidad de Lago Puelo será el epicentro de la séptima edición de la Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+, un evento declarado de interés municipal que busca visibilizar y luchar por los derechos de la diversidad sexual en la provincia del Chubut.

Lago Puelo se vestirá por primera vez con la marea arcoíris, marcando un hito histórico en la lucha por los derechos humanos en la región. La Marcha del Orgullo es un espacio fundamental para la comunidad LGBTIQ+ y este año, la localidad cordillerana se prepara para recibir a activistas y participantes de toda la provincia.

La jornada comenzará a las 13 horas en Cultura (Av. Los Notros esq. El Maqui) con talleres que abordarán temáticas como el VIH, pedagogía queer, agroecología y actividades artísticas. A partir de las 14 horas el anfiteatro de la Plaza Central será el escenario de una nutrida grilla de artistas, en paralelo a la tradicional Feria del Orgullo.

A las 18 horas, la comunidad marchará por las calles de Lago Puelo, precedida por la entrega de reconocimientos y la lectura del Manifiesto Político, documento que contiene las demandas LGBTIQ+ en la provincia del Chubut, entre ellas: el Cupo Laboral Trans, repudio a los discursos de odio, reclamo por el cierre de organismos y el desmantelamiento en políticas de género y diversidad por parte del gobierno nacional, derechos, salud, vivienda y educación, entre otros posicionamientos políticos.

La jornada finalizará a las 23 horas con la fiesta oficial de la Marcha del Orgullo, con la música del DJ Rotpardo en “MultiespacioDiverPuelo” ubicado en Ruta 16 km 3 Paraje Entre Ríos.

La Comisión de la 7° Marcha Provincial del Orgullo espera la participación de activistas del valle y de la Comarca Andina, de Bariloche y Villa La Angostura. Para más información, se podrá establecer el contacto con la organización mediante el Instagram @marchadelorgullochubut.