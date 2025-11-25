La Rioja construirá su primer Centro de Rescate de Fauna



En la provincia de La Rioja se construirá el primer Centro de Rescate de Fauna Silvestre, una obra que busca mejorar la atención de animales heridos o en riesgo. El espacio brindará asistencia profesional a especies autóctonas y reforzará la capacidad provincial de enfrentar contingencias ambientales.

La iniciativa fue seleccionada para recibir financiamiento específico y se desarrollará junto a la comunidad de Vichigasta, en Chilecito. El proyecto surge ante la necesidad de contar con un sitio especializado capaz de atender aves lastimadas, mamíferos atropellados o animales víctimas del tráfico ilegal.

Hasta ahora, los casos más complejos debían ser derivados a otras provincias, lo que demoraba la atención y reducía las posibilidades de recuperación. Con esta nueva infraestructura, la provincia busca consolidar una política ambiental sostenida y orientada a la conservación.

Rescatar, rehabilitar y educar

El centro contará con quirófano veterinario, sala de usos múltiples y recintos especialmente diseñados para la rehabilitación de fauna. Los espacios permitirán un monitoreo constante, garantizando condiciones adecuadas para cada especie atendida. El objetivo es que los animales reciban tratamiento hasta que puedan regresar a su hábitat natural.

La elección del lugar fue acordada con vecinos y organizaciones locales, y se ubicará junto al Colegio Agrotécnico de Vichigasta. Esa cercanía permitirá integrar actividades educativas y fomentar el contacto responsable con la biodiversidad local. El proyecto también apunta a promover la participación comunitaria en la detección y el cuidado de especies en riesgo.

La Rioja alberga una fauna diversa que incluye vicuñas, guanacos, pumas, zorros colorados, chinchillones, quirquinchos y chancho del monte. La presencia de estas especies hace indispensable contar con un espacio preparado para su resguardo y recuperación. El centro busca reforzar la conciencia ambiental y proteger el equilibrio natural que sostienen estos animales.

Un paso provincial para la protección de especies

El desarrollo del centro expresa la intención de fortalecer la gestión ambiental desde el ámbito provincial. La obra también marca una diferencia respecto a etapas anteriores, en las que no existían estructuras propias para responder a emergencias de fauna.

La provincia busca así construir una política permanente que priorice la biodiversidad como patrimonio natural. El proyecto se concibe como un avance local en un contexto nacional complejo para el financiamiento ambiental.

Las autoridades señalaron que la provincia sigue impulsando herramientas de protección pese a la falta de apoyo de la administración nacional. La expectativa es que el centro funcione como modelo de gestión y punto de referencia para la región.

Funciones e importancia de los centros de rescate

Los centros de rescate cumplen un rol esencial en la protección de la fauna silvestre amenazada por atropellamientos, incendios, sequías y caza furtiva. Su misión principal es la rehabilitación de animales heridos, la recuperación de ejemplares decomisados y la reinserción de especies en su ambiente natural.

Además, permiten generar datos científicos que ayudan a comprender las amenazas que enfrenta la biodiversidad local. Estos espacios también actúan como núcleos de educación ambiental y sensibilización comunitaria.

Las capacitaciones, charlas y programas escolares fomentan el respeto hacia la fauna y reducen prácticas que ponen en riesgo a las especies. La participación ciudadana resulta fundamental para detectar animales en peligro y fortalecer el cuidado del entorno.

Los centros de rescate aportan al equilibrio ecológico al proteger especies que cumplen funciones clave en sus ecosistemas. La supervivencia de depredadores, herbívoros o polinizadores sostiene procesos naturales que regulan poblaciones, dispersan semillas y mantienen la salud de los ambientes.