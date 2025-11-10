La Asociación Tradicionalista Eva Perón festejó el Día de la Tradición

En vísperas del Día de la Tradición, el Club Hípico y Centro Tradicionalista “Eva Perón” fue escenario de la Peña de las Provincias, un encuentro que reunió a vecinos y vecinas de distintas regiones del país que hoy forman parte de la comunidad madrynense.

El evento, realizado el domingo 9 de noviembre en las instalaciones del club que preside Leonardo Pascuariello, contó con una importante concurrencia de público que disfrutó de una tarde de música, danza y gastronomía típica.

Durante la jornada, hubo stands con comidas tradicionales, pilchas y elementos criollos, además de una barra de bebidas atendida por integrantes del club. El escenario se llenó de música con las presentaciones de Duendes Salamanqueros, La Negra Peinipil, Walter Villarroel, Sandra Galarza junto a Ariel Müller y Amanecer Chamamecero, quienes invitaron al público a bailar al ritmo de distintos géneros folklóricos.

La danza también tuvo un lugar destacado con la participación de la Compañía de Danzas Folclóricas Argentinas Aikén, el Ballet Los Amores, el Ballet Folklórico Raíces Salteñas y el Ballet Estampa Cuyana, que aportaron color y movimiento con coreografías típicas de diversas regiones del país.

Además, se realizaron sorteos entre los presentes, gracias al apoyo de comercios locales que colaboraron con la iniciativa.

La peña fue organizada por la Asociación Civil Deportiva y Tradicionalista Eva Perón junto a la Asociación Civil Ñancú, con el acompañamiento de distintos centros de residentes provinciales. El objetivo fue promover la diversidad cultural y visibilizar la riqueza de las tradiciones que conviven en Puerto Madryn, reforzando el sentido de identidad nacional a través de la música, la danza y la gastronomía.