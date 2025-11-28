Juraron 23 de los 24 nuevos senadores



Durante una breve sesión, que se desarrolló sin polémicas tras la decisión de evitar la jura la rionegrina Lorena Villaverde, prestaron juramento este jueves 23 de los 24 senadores que fueron electos en octubre pasado.

La ceremonia arrancó a las 11.12 y concluyó 12.01. Estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien un día antes recibió a un grupo de los flamantes legisladores del bloque de La Libertad Avanza.

Además, la vice logró acuerdo con el oficialismo y la oposición y en el arranque se incorporó la designación del nuevo secretario Administrativo, quien juró inmediatamente. Se trata de Alejandro Fitzgerald, de reconocida trayectoria dentro del Senado.

Horas antes de la sesión, el oficialismo confirmó que -pese al nuevo número que posee- no tendría los votos para aprobar la incorporación de Villaverde. Ante una discusión reglamentaria que surgió respecto de qué mayoría se requería para resolver el futuro de la rionegrina (si mayoría simple o los dos tercios), los jefes de bloques resolvieron enviar nuevamente el pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La semana pasada la oposición en la comisión se alzó con el dictamen de mayoría en rechazo a Villaverde, aceptando las impugnaciones en su contra por presuntos vínculos con Federico «Fred» Machado (empresario extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado), además del antecedente con el que cuenta de haber intentado ingresar a EE.UU. con cocaína hace dos décadas.

Ese dictamen se sometió a votación este jueves, resultando aprobado en general por unanimidad, con 68 votos, igual número que el artículo 1, referido a la aprobación de los títulos de los senadores. Pero, al momento de poner en votación el artículo 2, donde se rechazaba el pliego de Villaverde, pidió la palabra Ezequiel Atauche.

El actual jefe del bloque oficialista, que pronto dejará su lugar a Patricia Bullrich, propuso que «vuelva a comisión, ya que entendemos que hay algunas cuestiones que dirimir respecto al título y las mayorías necesarias. Sería lo adecuado que se trate nuevamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales». Así, a mano alzada se avaló devolverlo.

Fuente: Parlamentario