Juicio abreviado en un caso por lesiones graves



Fiscalía, la defensa del imputado y los abogados querellantes que representaron a la víctima, se pusieron de acuerdo para que se aplique un “juicio abreviado” en el caso en el que fue procesado penalmente el conductor de una camioneta que “de manera imprudente y antirreglamentaria” -tal como lo afirmó la procuradora de fiscalía Janet Davies-, produjo gravísimas lesiones a un médico de Rawson que conducía su motocicleta.

La jueza de garantías Eve Ponce se apresta en los próximos días a homologar el acuerdo. De esta manera las partes aplicaron esa figura prevista en el artículo 355 del Código Procesal Penal del Chubut. Al conductor de la camioneta se le aplicará una pena de un año de prisión en suspenso más dos años de in habilitación para conducir. Además de respetar pautas de conducto y no producir ningún ilícito, deberá realizar un curso sobre señales de tránsito.

Al reconocer el hecho Javier Rossi le pidió disculpas al médico Pablo De Mónaco, que en el accidente mientras conducía su motocicleta, sufrió la amputación de su pie izquierdo. “Fue un hecho que no lo puedo explicar, jamás se me cruzó en mi vida que me podía pasar esto. Sólo queda disculparme con Pablo y su familia. Y toda mi solidaridad para él”, indicó.

De esta manera Rossi aceptó la aplicación de esa figura legal, la imputación legal y los hechos, tal como fueron investigados por la Fiscalía de Rawson.

“Javier. Si hubieses tenido que hacer esa maniobra porque se cruzó un animal o alguna otra circunstancia, hubiese sido un accidente. Ahora, si lo hiciste voluntariamente, deberías tener una pena ejemplificadora. Ahora me tengo que acostumbra a tener una gamba menos. Tuvimos suerte, porque lo que pasó podría haberme causado la muerte. Tengo una hija que está por comenzar a manejar, y ella necesita que existan penas ejemplificadoras”, indicó entre otros conceptos el médico víctima de la maniobra realizada por Rossi.

El hecho se produjo el pasado 25 de marzo entre las 9.30 y las 9,40 a unos 6 kilómetros del ingreso a Rawson hacia la ciudad de Trelew por la ruta nacional 25. Rossi conducía su camioneta Toyota, en sentido hacia la ciudad de Rawson. En sentido contrario en una curva sobrepasó a dos vehículos que lo hacían en el mismo sentido. En el carril con sentido hacia la ciudad de Trelew, iba en su motocicleta el médico Pablo De Monaco. En el golpe de su moto contra el lado izquierdo de la camioneta, sufrió la amputación de su pie izquierdo, además de múltiples lesiones que pusieron en riesgo su vida. El lugar estaba señalizado con doble línea amarilla sobre el asfalto y cartelería de prohibido el sobrepaso.

En la audiencia ante la jueza Eve Ponce que en los próximos días homologará el acuerdo, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la procuradora fiscal Janet Davies, el imputado estuvo asistido por su defensor Fabián Gabalachis y en carácter de querellantes, lo hicieron los abogados Eduardo Pinsker y Hugo Barone.