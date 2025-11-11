Irak: comenzaron las elecciones parlamentarias



Los iraquíes comenzaron a votar este martes en las elecciones parlamentarias para el nuevo Consejo de Representantes de 329 miembros.

Hasta 8.703 centros de votación estarán abiertos en el país de Medio Oriente, desde las 7 de la mañana hora local (04:00 GMT) hasta las 18:00 (15:00 GMT), para que más de 20 millones de electores registrados depositen su voto, según datos de la Alta Comisión Electoral Independiente.

La votación está llevándose a cabo bajo un periodo de silencio electoral obligatorio impuesto por razones de seguridad. Las últimas elecciones parlamentarias de Irak, en 2021, desataron violentos enfrentamientos en la capital, Bagdad y resultaron en casi un año de bloqueo político antes de que se formara el Gobierno.

Las elecciones de este martes son los sextos comicios parlamentarios celebrados en Irak desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y se consideran una prueba para la frágil estabilidad del país.

En un discurso televisado a la nación el viernes, el primer ministro iraquí, Mohammed Shia’ al-Sudani, pidió a los iraquíes participar en las elecciones, que calificó como las más importantes desde 2003, añadiendo que «determinarán el futuro de Irak para los próximos 20 años».