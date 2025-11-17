Incendios en la Comarca Andina



Cuatro focos de incendio activos se registran en distintas localidades de la Comarca Andina, lo que se ha visto agravado por la intensidad del viento. La zona mantiene la Alerta Naranja, lo que dificulta la labor de los equipos de lucha contra el fuego.

Trabajan en las zonas afectadas, dotaciones de Bomberos Voluntarios, SPLIF Río Negro, Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut y personal especializado según cada jurisdicción.

Uno de los focos se ubica en Ruta 40 – km 1922 (sector norte de El Bolsón), fue detectado a las 14:30 horas y se trata de un incendio en zona de interface. Personal de emergencias trabaja en el lugar. Se desconoce por el momento la causa y evolución final del evento.

Hay otro foco en Epuyén – Zona del Pedregoso (Cerro Pirque), reportado alrededor de las 17:00 horas. Se trata de un incendio de interface en inmediaciones de la cascada de Las Pataguas, con columna de humo visible y avance sobre la ladera del Cerro Pirque. El fuego está siendo atendido por equipos de emergencia de la zona.

El tercer foco está en Laguna de Ruiz – Cuesta del Ternero (Mallín Ahogado), fue avisado por vecinos del lugar, y se despacharon tres móviles con diez combatientes, que continúan trabajando en el control del incendio.

Además, se registra un foco en Cantera – Camino al Perito Moreno (Mallín Ahogado). Allí se divisó una columna de humo, y al arribo del personal, se constató un principio de incendio, que pudo ser sofocado de manera oportuna.

De acuerdo a la información oficial, las condiciones de viento pueden favorecer la aparición de nuevos focos o reactivaciones.