Gustavo Sastre lidera el ranking de intendentes con mejor imagen de la Patagonia



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, volvió a posicionarse entre los jefes comunales con mejor imagen del país, consolidando su liderazgo en la región patagónica. De acuerdo con el último relevamiento de CB Consultora Opinión Pública, correspondiente al mes de noviembre de 2025, el mandatario madrynense mantiene una imagen positiva que supera el 59%, confirmando una tendencia sostenida a lo largo de los últimos años.

Estos resultados no son una novedad para Sastre, quien desde hace varias mediciones figura entre los intendentes más valorados por sus vecinos y continúa siendo el mejor posicionado de la Patagonia. Su gestión, marcada por políticas de desarrollo local, crecimiento urbano y cercanía con la comunidad, se consolida como una de las más destacadas del país.

En el ranking general de intendentes del mes de noviembre, el primer lugar lo ocupa Ulpiano Suárez, de Mendoza Capital, con una imagen positiva del 60,8%; seguido por Jorge Jofré, de Formosa, con 60,3%; y en tercer lugar Eduardo Tassano, de Corrientes, con 59,2%. Muy cerca en los niveles de aprobación se ubica Gustavo Sastre, reafirmando su reconocimiento tanto dentro como fuera de la provincia de Chubut.

Por el contrario, entre los jefes comunales con menor aprobación se encuentran Pablo Grasso, de Río Gallegos (36,2%), Walter Cortés, de Bariloche (36,7%), y Armando Molina, de La Rioja Capital (36,9%).

El informe de CB Consultora también destacó a Roy Nikisch, de Resistencia (Chaco), como el intendente que más creció en imagen positiva durante noviembre (+2,9%), mientras que Walter Vuoto, de Ushuaia, registró la mayor caída (-3,0%).

Con esta nueva medición, Gustavo Sastre reafirma su posición entre los intendentes más reconocidos de la Argentina, sosteniendo un nivel de apoyo ciudadano que refleja el acompañamiento constante de la comunidad madrynense a su gestión.