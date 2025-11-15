Guillermo Brown busca revertir el resultado ante Atlético Rafaela y llegar a la próxima fase del Federal A

Esta tarde, por el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Federal A 2025, Guillermo Brown visitará a atlético de Rafaela.

El encuentro, se jugará desde las 18 horas, con los brownianos estando 2-1 en desventaja, tras la polémica derrota sufrida el domingo pasado como local. Dirigirá Gustavo Benites.

«La Banda» quiere ganar en Rafaela

Con el pleno objetivo de dar vuelta el resultado obtenido en el juego de Ida, este sábado en la tarde Guillermo Brown se medirá frente a Atlético de Rafaela, en el cotejo revancha de los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A 2025.

«La Banda» llega a este cotejo con una derrota sufrida por 2-1 el pasado domingo como local en el Estadio Raúl Conti, en un partido que contó con un polémico arbitraje del juez principal Diego Novelli y que no sancionó, al menos, un penal favorable al equipo portuario.

Este sábado, los brownianos querrán dar vuelta la serie y poder clasificar a la próxima instancia del certamen, aunque no será nada sencillo, ya que el equipo que tiene ventaja es «La Crema»; por lo que es obligación para los comandados por Emanuel Trípodi ganar por más de dos goles y que los santafesinos no marquen.

Desde las 18 horas se disputará este juego de Vuelta en el Estadio Nuevo Monumental, contando con el arbitraje de Gustavo Benites, que no tiene registros de haber dirigido a Brown en anteriores oportunidades.

Fútbol – Torneo Federal A

Reválida – Cuartos de Final

Sábado

18 horas

Atlético Rafaela – Guillermo Brown

Domingo

17 horas

Olimpo (0) vs. Douglas Haig (5)

17 horas

Gimnasia Ch (0) vs. 9 de Julio Rafaela (1)

17 horas

San Martín Formosa (1) vs. Atenas de RC (0)