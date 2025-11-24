Ferraro reveló movimientos de Diego Spagnuolo en la causa Libra



El diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió movimientos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia y negó las acusaciones en su contra por presunto cobro de coimas en ese organismo.

Ferraro consignó que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Mauricio Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informo producido por la Comisión Investigadora.

La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer la semana última su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

Fuente: Agencia NA