Este lunes, Neuquén lanza una jornada de testeo masivo de VIH
Por el Día Mundial de la lucha contra el Sida, el ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén organizará una jornada de testeo rápido y gratuito de VIH que se realizará de manera simultánea en todas las regiones sanitarias de la provincia.
La iniciativa impulsada por el Programa Provincial de VIH, a través de la Dirección de Prevención de Factores de Riesgo, tiene como objetivo principal aumentar el acceso al diagnóstico oportuno y contribuir al cumplimiento de las metas 95-95-95 propuestas por ONUSIDA.
Para ello, personal de salud del Centro de Salud Progreso, Nueva Esperanza y Sapere realizó una capacitación esta tarde, mientras que mañana se efectuará otra para la Región Sanitaria del Alto Neuquén. Participaron agentes sanitarios, enfermeros y de gestión de pacientes.
Testeo descentralizado en toda la provincia
El operativo se llevará a cabo en las siete regiones sanitarias: Alto Neuquén, del Pehuén, Vaca Muerta, del Limay, de la Comarca, de los Lagos del Sur y Confluencia. En la capital neuquina, la estrategia se implementará mediante cuatro cuadrantes operativos que integrarán a todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Los testeos se realizarán en centros de salud, hospitales, espacios comunitarios y dispositivos móviles, garantizando condiciones de confidencialidad y la presencia de personal capacitado para el acompañamiento antes y después de la prueba.
Abordaje integral de la salud
Además del testeo de VIH, la jornada incorporará otras acciones preventivas como consejería en salud sexual y reproductiva, actualización de esquemas de vacunación, control de signos vitales, entrega de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual.
Las autoridades sanitarias destacan que el testeo es voluntario, gratuito y confidencial, y representa una herramienta fundamental para el cuidado de la salud. Quienes obtengan un resultado reactivo recibirán acompañamiento inmediato y serán vinculados al sistema de salud para acceder al tratamiento correspondiente.
La campaña de difusión ya está en marcha e incluye acciones en medios tradicionales, redes sociales y actividades comunitarias en coordinación con municipios y organizaciones de la sociedad civil.
Además, cabe destacar que recientemente, la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad el proyecto de Ley 17.850, que adhiere a la Ley nacional 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC).
Una de las principales innovaciones de la norma es la creación de la Comisión Multisectorial e Interministerial de Respuesta Integral al VIH, Sida, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud. Entre sus funciones tendrá la elaboración de planes de acción intersectoriales, la coordinación de políticas con organismos nacionales y locales, y la producción de informes periódicos sobre el impacto de las acciones implementadas.